Didim, Antalya Turizm Fuarı'nda

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(AYDIN) - Didim, Antalya ANFAŞ Antalya Expo Center'da 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında bu yıl altıncısı düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı'nda (ATF) ilk kez yerini alacak.

Turizm profesyonellerini buluşturan Antalya Turizm Fuarı, 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında altıncı kez kapılarını turizmcilere açacak. Antalya ANFAŞ Antalya Expo Center'da gerçekleşecek Antalya Turizm Fuarı'na, Didim de ilk kez katılacak. 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelini ağırlamaya hazırlanan fuarda Didim C073 no'lu stantta yerini alacak.

Başkan Hatice Gençay, "Ülkemizin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan, denizi, kumu, güneşi ve tarihi dokusu ile öne çıkan Didim'imizi Türkiye'nin en verimli turizm fuarında tanıtacağız. Turizm profesyonellerinin buluşacağı fuarda, 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 15.00'te C073 no'lu standımızda gerçekleştirecek olduğumuz kokteylimize herkesi davet ediyoruz" dedi.