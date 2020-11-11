Didim'de 190 yıllık tarihi camii yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan 190 yıllık caminin restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlandı. 1 yıllık sürede tamamlanan çalışmaların ardından camii aslına uygun gale getirilerek yeniden ibadete açıldı.

Didim'in ilk yerleşim yeri olarak bilinen ve içerisinde binlerce yıllık Apollon Tapınağının da yer aldığı Hisar Mahallesindeki Caminin restorasyonu tamamlandı. Mahalledeki en eski binaların içerisinde bulunan ve 1830'lı yıllardan mübadelenin olduğu 1924 yılına kadar kilise olarak Rumlar tarafından kullanılan ve ardından Camii'ye çevrilen 190 yıllık tarihi bina Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonu geçtiğimiz yıl başlanmıştı. Hisar Camii olarak ta bilinen caminin iç ve dış kısmındaki çalışmalarının yanı sıra röleve çalışmalarının da yapıldı. Restorasyon kapsamında caminin dış ve iç duvarları, iç tavan ve direklerinin yanı sıra pencere ve kapılarının da aslına uygun hale getirildi.

588 bin 820 TL' ye mal olan ve 19 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması hedeflenen Camii Kasım ayı itibariyle yeniden ibadete açıldı. Caminin ibadete açıldığı ilk günden Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim ilçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam, AK Parti İlçe başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe başkanı Fikret Alkaya ve iki partinin yöneticileri, cemaatle birlikte namaz kıldı. Mahalle muhtarı Bahri Aşık ise Rumlardan kalan ve daha sonra camiye çevrilen camiinin son halinin mahalle halkı tarafından beğenildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN