Didim'de 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı - Son Dakika

Didim'de 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı

24.11.2020 14:43
Didim'de 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü, Aydın'ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreniyle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Aydın'ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreniyle kutlandı.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'ndaki çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet başsavcısı M. Emin Çıplak, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Kamu kurumların müdürleri, siyasi parti ilçe yöneticileri, kamu kurumların amirleri, Oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile eğitim camiası katıldı.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir Atatürk heykeline çelenk koymasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir gerçekleştirdi.

Akdemir konuşmasında "Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adaya bilmelidir. Bir insanı kurtarmanın, bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Öğretmen bir ayna olmalıdır. Kendisine bakanlar iyiyi, doğruyu, hoşgörüyü, geleceği görmelidir. Ayna kırık olursa ona bakanlar baktığına pişman olur. Öğretmenin bir ayna olarak kendisine çok iyi bakması gerekir. Yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, tahammülü seven idealci, her an muhtaç olduğumuz doktor, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır öğretmen. Bugünü değil yarını düşünürsek gelecek çok daha iyi olacaktır. Bunu da biz öğretmenler başaracaktır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebedi hayata göç etmiş "Yurdumun Adsız Bilgeleri" bütün öğretmenlerimizin ruhları şad olsun" dedi. - AYDIN

Didim'de 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı
Didim'de 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı
Didim'de 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Didim'de 24 Kasım Öğretmenler günü kutlandı - Son Dakika


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