Didim'de gırgır tekneleri denetlendi - Son Dakika
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Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

31.03.2022 09:59
Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde Gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde Gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi ve Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizle koordineli olarak Taşburun Balıkçı Barınağı ve Altınkum İskelesi'nde gerçekleştirdiğimiz denetimde Gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı" denildi. - AYDIN

Didim'de gırgır tekneleri denetlendi
Didim'de gırgır tekneleri denetlendi
Didim'de gırgır tekneleri denetlendi
Didim'de gırgır tekneleri denetlendi
Didim'de gırgır tekneleri denetlendi
Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

YORUMLAR
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Hisarcık, Didim, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de gırgır tekneleri denetlendi - Son Dakika


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