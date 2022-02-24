Didim'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Didim'de hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiraladıkları araçlarla ev ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen B.B. ve E.G'yi takibe aldı.

Şüphelilerin bisiklet, havuz motoru, mutfak eşyaları ve akü hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi.

Söke'de yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.