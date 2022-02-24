Didim'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Didim'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

24.02.2022 17:03
Didim'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Didim'de hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim'de hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiraladıkları araçlarla ev ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen B.B. ve E.G'yi takibe aldı.

Şüphelilerin bisiklet, havuz motoru, mutfak eşyaları ve akü hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi.

Söke'de yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler sıklaştırıldı Körfez'de çekçekçilere yönelik denetimler sıklaştırıldı Konya'da kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası Konya'da kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Didim'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Ünlü futbolcular Ukrayna'da mahsur kaldıkları otelden dünyaya seslendiler!
16:53 Türkiye'de bulunan Ukraynalılar ülkelerindeki çaresizliği gözyaşları içerisinde anlattı: Rusya her taraftan atak yapıyor
16:53 50'den fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti! Başkent Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti
16:43 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara savaş uyarısı: Riskli yatırımlardan kaçının, TL'ye güvenin
16:35 Ukraynalı Zinchenko'dan sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık
16:33 Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor!
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 17:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: Didim'de hırsızlık suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement