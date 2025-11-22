Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin, kontrolden çıkarak denize uçtu. O anların görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Eylül'de Didim ilçesi Taşburun Balıkçı Barınağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyonet, denize uçtu.
Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sürücünün yara almadığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Kamyonet denize böyle uçtu! İşte o anlar - Son Dakika
