Son Dakika Haberleri: Didimli Tenisçiler Antalya'daki Turnuvada 3. Oldu

Didimli Tenisçiler Antalya'daki Turnuvada 3. Oldu

1 saat önce

Antalya'da 14'üncüsü düzenlenen Türkiye senyörler takımlar arası Tenis turnuvasında Didim tenis akademisi sporcuları 3'üncü oldu.

Didimli Tenisçiler Antalya'daki Turnuvada 3. Oldu, System.String[]
Antalya'da 14'üncüsü düzenlenen Türkiye senyörler takımlar arası Tenis turnuvasında Didim tenis akademisi sporcuları 3'üncü oldu.

Bu yıl 1-6 Nisan 2019 tarihleri arasında 14'üncüsü düzenlenen Türkiye senyörler takımlar şampiyonasında Didim tenis akademisi takımı 3'üncü oldu. Antalya'daki tesislerde düzenlenen şampiyonaya Didim adına +25 erkekler kategorisinde mücadele eden takımda İzzet Dönmez, Murat Çoşkunçay, Burak Karakaya, Kamuran Gökçe, Seyhan Heb yer aldı. 4 gün boyunca süren mücadeleler sonucunda Didim, Türkiye 3'üncüsü oldu.

Didim tenis akademisi başkanı Seyhan Heb Akademilerinin ilk defa böyle bir başarıyı elde ettiğini belirterek, kendilerine destek olan Didim Belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
Türkiye, Tenis, Didim, Antalya, Güncel
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