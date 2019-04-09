Didimli Tenisçiler Antalya'daki Turnuvada 3. Oldu
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Antalya'da 14'üncüsü düzenlenen Türkiye senyörler takımlar arası Tenis turnuvasında Didim tenis akademisi sporcuları 3'üncü oldu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
'da 14'üncüsü düzenlenen Türkiye
senyörler takımlar arası Tenis
turnuvasında Didim
tenis akademisi sporcuları 3'üncü oldu.
Bu yıl 1-6 Nisan 2019 tarihleri arasında 14'üncüsü düzenlenen Türkiye senyörler takımlar şampiyonasında Didim tenis akademisi takımı 3'üncü oldu. Antalya'daki tesislerde düzenlenen şampiyonaya Didim adına +25 erkekler kategorisinde mücadele eden takımda İzzet Dönmez, Murat Çoşkunçay, Burak Karakaya
, Kamuran Gökçe
, Seyhan
Heb yer aldı. 4 gün boyunca süren mücadeleler sonucunda Didim, Türkiye 3'üncüsü oldu.
Didim tenis akademisi başkanı Seyhan Heb Akademilerinin ilk defa böyle bir başarıyı elde ettiğini belirterek, kendilerine destek olan Didim Belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay
'a teşekkür etti. - AYDIN
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