Diego Lugano'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos yorumu

Diego Lugano, Mauricio Lemos hakkında TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Lugano'nun vatandaşı hakkında söyledikleri;

"Fenerbahçe Lemos transferinde epey yol kat ettikten sonra beni aradı." diyen Lugano, "Ben de oyuncuyla ilgili bildiklerimi kulüp yetkililerine anlatarak referans oldum. Transferin öncesinde veya sonrasında Lemos'la konuşma fırsatım olmadı." ifadelerini kullandı.

'BENDEN DAHA TEKNİK VE HIZLI'

Lemos ile farklı tarzda oyuncular olduklarını söyleyen Uruguaylı efsane, "Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su olur analizi doğru olmayabilir. Lemos bana kıyasla daha daha teknik ve hızlı bir oyuncu." şeklinde konuştu.

'KENDİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ZAMANI VAR'

Lemos'un milli takım serüvenini de anlatan Lugano, "Alt yaş milli takımlarının çok önemli oyuncularından biriydi. Erken sayılacak yaşta Avrupa'ya transfer oldu. Belki büyük beklentilerin altında kaldı ama henüz yaşı genç ve kendini geliştirmek için zamanı var. Nihayetinde Avrupa'da birkaç sene geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye geldi" dedi.

'GELECEKTE BUGÜNE BAKTIĞIMIZDA...'

Kendisi gibi Lemos'un da sarı lacivertli formaya uzun yıllar hizmet etmesini isteyen Diego Lugano, "Bu hem oyuncu hem de kulüp için iyi bir kazanım olabilir. Umarım gelecekte bugüne baktığımızda iyi bir transfer hikayesi olduğunu söyleyebiliriz." cümleleri ile sözlerini noktaladı.