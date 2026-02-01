Dijital Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dijital Dolandırıcılığa Dikkat!

01.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, gençler için dijital dolandırıcılıkla ilgili farkındalık çalışmaları başlattı.

BURDUR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, IBAN kullandırma, dijital dolandırıcılık ve benzeri suç türlerine ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan bilgilendirme paylaşımı yapıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy tarafından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"IBAN kullandırma, dijital dolandırıcılık ve benzeri suç türlerinde özellikle gençlerin farkında olmadan sürece dahil olabildiği ve bunun ilerleyen aşamada adli soruşturma ve sicil sonuçlarına yol açabildiği bilinmektedir. Bu kapsamda; özellikle üniversite öğrencileri, lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kurumlarla koordineli olarak bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. Belirtilen çalışmalarla; gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, dijital alandaki risklere karşı bilinç düzeyinin artırılması ve yargıya duyulan güvenin korunması hedeflenmektedir."

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan görüntüler ile bilgilendirme broşürlerinde; internet alışverişi dolandırıcılığı, kripto para, yatırım dolandırıcılığı, sosyal medya ve mesaj dolandırıcılığı, bahis ve kara para aklama, sahte iş, evden çalışma tuzakları, burs başvurusu, sosyal yardım vaadi, faizsiz kredi reklamları, evlilik kredisi, bireysel emeklilik sigortası, yurt dışı vize başvurusu reklamları, araç kiralama, araç sigortası, araç muayenesi, internet üzerinden görev yapma karşılığında para kazanma, şantaj konularında uyarılara yer verildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:41:50. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.