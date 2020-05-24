Dijital dünyanın önderleri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi - Son Dakika

Dijital dünyanın önderleri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi

Online Digitalization Summit, 21-22 Mayıs tarihleri arasında akademisyenler, sektör uzmanları ve Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Dijital dünyanın önderleri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi, System.String[]

Online Digitalization Summit, 21-22 Mayıs tarihleri arasında akademisyenler, sektör uzmanları ve Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.


Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Quick Sigorta CDO'su Pınar Güzey'in de konuşmacı olarak yer aldığı zirve büyük ilgi ile katılımcı rekoru kırdı. Özyeğin Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Özyeğin OR, Sabancı Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Sabancı İES ve Bilkent Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Bilkent MEC'in birlikte yürüttüğü zirvede tema "Dünya dijitalleşiyor, peki ya sen?" oldu.


"Dijitalleşme sadece robotlaşmak değildir"


Organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenen Quick Sigorta'nın Genel Müdürü Ahmet Yaşar, konuşmasına gençlere geleceğin sigortası olduklarını hatırlatarak başladı. Kendisinin de üniversitede öğrenciyken sigortacılık sektörüne atıldığını belirten Yaşar, sektöre online çözümleri Quick Sigorta ve dijitalleşmeyle ilgili şunları kaydetti:


"Dijitalleşme sadece robotlaşmak ya da sayısallaşmak değildir. Bizim Quick Sigorta'daki amacımız sadece internetten poliçe satışı değildi. Bunun sadece bir kanal olduğunu, dijitalleşmenin bunun çok daha ötesinde olduğunu vurguladık. Bütün süreçleriyle sigortacılık faaliyetini dijitalleştirmeye çalıştık. Bununla birlikte acentelerimizin de satışa, ilişkilere, görüşmelere daha çok zaman ayırabileceklerini anlatmaya çalıştık."


Pandemi sürecinde de sigortacılığın aksamadan yürütülebilmesi için "Evdeyiz, hizmetinizdeyiz" sloganıyla acentelere online ulaşılabilen sisteme geçtiklerini belirten Ahmet Yaşar, konuşmasını şu çağrıyla sonlandırdı: "Bu program vesilesiyle yatırım yaptığımız ve çok da başarılı olmayan bir girişimimizi yeniden yaratabilmek için bir ekip kurmayı ve yer almak isteyenleri de davet ettiğimi duyurmak istiyorum. Ekipte yer alacakların sigortacılıkla da ilgisi olması gerekmiyor, sigortacılık hayatın her alanıyla ilgili aslında. Biz sizin sigortacılıkla ilgisi olmadığını düşündüğünüz şeyleri bile sigortacılıkla ilişkilendirebiliriz."


"Dijital dönüşüm için çok büyük yatırımlara gerek yok"


Quick Sigorta CDO'su Pınar Güzey de konuşmacı olarak katıldığı zirvede, sektördeki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Konuşmasına öngörülemeyen durumlar karşısında değişime ayak uydurmanın önemine vurgu yaparak başlayan Güzey şöyle devam etti: "Değişimlerin karşısında tavrımız ne olacak, bu önemli. Değişiklik olduğu noktada bireylerin ve şirketlerin adaptasyon yetenekleri ortaya çıkıyor. Mesele bu süreçte evden çalışmaya ayak uyduramayanlar da oldu. Biz Quick Sigorta olarak pandemi çıktığı ilk günden itibaren gönül rahatlığıyla verimli şekilde çalışmaya devam edebiliyoruz. Bu da teknolojiye yatırım yaptığımız, dijitale önem vermemizle ilgili bir durum. Bütün hasar süreçlerimizde, müşteri hizmetlerimizde, üretimimizde, acenteyle olan ilişkilere kadar hepsinde bu geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde hiçbir aksaklık olmadan devam ettiriyoruz."


İş dünyasındaki dijital dönüşümlerin yüzde 80'inin başarısız olduğuna dikkat çeken Güzey, bunun temelinde dijitalleşmenin teknoloji yatırımı olarak algılanmasının yattığını söyledi. İş süreçlerinin, şirket kültürünün, organizasyonun değişmediği müddetçe yatırım yapılan teknolojinin şirketi geleceğe taşımayacağını belirten Güzey, şöyle devam etti: "Dijital dönüşüm için aslında çok büyük yatırımlara gerek yok. Bir yandan dataya iyi bakmak ve şirket süreçlerini iyi analiz etmek de önemli. Biz acentelerin dijitalleşmesi için yoğun olarak çalışıyoruz. IT ve dijital alanlara destek oluyoruz. Bizim genlerimizde bu var. Hiçbir zaman dijitali online poliçe kesmek olarak görmedik."


Hangi sektör uzmanları yer aldı?


İki gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin ve geleceğe yatırım yapan 7.000 tekil katılımcının ilgi gösterdiği etkinliği aynı anda 3.000 katılımcı takip etti. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Quick Sigorta CDO'su Pınar Güzey'in de konuşmacı olarak yer aldığı zirve bu büyük ilgi ile katılımcı rekoru kırdı.


Dijital dünyanın önde gelen isimlerinden Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Philip Moris Dijital Strateji ve Etkileşim Müdürü Utku Tarı, AliExpress Türkiye Müdürü ve aynı zamanda İTÜ Çekirdek'te mentor olan Yaman Alpata, Startup Trace CEO'su ve aynı zamanda CDO Türkiye İcra Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, Samsung Electronics CMO'su Ömer Barış Gökpınar, Microsoft Turkey CTO'su Onur Koç, Zoom Video Communications Emerging Markets Manager Emrah Aydın, Mercedes-Benz Otomotiv'den Özlem Vidin Engindeniz, LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer ve Quick Sigorta CDO'su Pınar Güzey etkinliğe yön veren konuşmacılar arasında yer aldı. - ANKARA

Sigorta, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 01:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dijital dünyanın önderleri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi - Son Dakika

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