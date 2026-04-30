Dijital habercilikte yeni dönem: Meclis’ten “standart” mesajı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, dijital platformlarda kontrolsüz şekilde yapılan haberciliğe yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yürütülen kayıt dışı yayıncılığın hem sektöre hem de kamu düzenine zarar verdiğini vurgulayan Elmas, yeni dönemde bu alana standartlar getirileceğini ifade etti.

KAYIT DIŞI HABERCİLİĞE KARŞI YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Dijital mecralarda gazetecilik faaliyeti yürütülmesine karşı olmadıklarını ancak bunun belirli kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini belirten Elmas, “Herkes paylaşım yapabilir ama standart şart” diyerek denetimsizliğe dikkat çekti. Özellikle gelir elde eden sosyal medya hesaplarının kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Elmas, vergi ve yasal sorumlulukların göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

TELİF HAKLARI VE İÇERİK SAHİPLİĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Elmas, dijital habercilikte en önemli sorunlardan birinin içerik hırsızlığı olduğuna dikkat çekerek, üretilen haberlerin korunması gerektiğini söyledi. Dijital telif yasasıyla birlikte başkasının içeriğini izinsiz kullanarak kazanç sağlayanlara karşı ciddi yaptırımların uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda emeğin karşılığının verilmesinin zorunlu hale geleceği ifade edildi.

DİJİTAL YAYINCILIKTA SORUMLULUK VE DİSİPLİN VURGUSU

Dijital yayıncılığın yalnızca içerik üretmekten ibaret olmadığını dile getiren Elmas, yayıncıların hukuki sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti. Kayıt dışı faaliyetlerin “başıboşluk” oluşturduğunu ifade eden Elmas, düzen ve disiplinin olduğu alanlarda başarı sağlanacağını söyledi. Yeni düzenlemelerle birlikte dijital yayıncılığın daha kontrollü ve güvenilir bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği vurgulandı.

“YASAL DÜZENLEMELER YOLDA” MESAJI

Toplumun doğru ve kaliteli bilgiye ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirten Elmas, bu doğrultuda yasal çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Dijital alanda faaliyet göstermek isteyenlerin belirli standartlara uymak zorunda kalacağını ifade eden Elmas, bu sürecin hem sektörün gelişimi hem de kamu yararı açısından kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Haber: Hüseyin Zorkun