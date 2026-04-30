Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital habercilikte yeni dönem: Meclis’ten “standart” mesajı

30.04.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, sosyal medyada kayıt dışı haberciliğe karşı yasal düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, dijital platformlarda kontrolsüz şekilde yapılan haberciliğe yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yürütülen kayıt dışı yayıncılığın hem sektöre hem de kamu düzenine zarar verdiğini vurgulayan Elmas, yeni dönemde bu alana standartlar getirileceğini ifade etti.

KAYIT DIŞI HABERCİLİĞE KARŞI YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Dijital mecralarda gazetecilik faaliyeti yürütülmesine karşı olmadıklarını ancak bunun belirli kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini belirten Elmas, “Herkes paylaşım yapabilir ama standart şart” diyerek denetimsizliğe dikkat çekti. Özellikle gelir elde eden sosyal medya hesaplarının kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Elmas, vergi ve yasal sorumlulukların göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

TELİF HAKLARI VE İÇERİK SAHİPLİĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Elmas, dijital habercilikte en önemli sorunlardan birinin içerik hırsızlığı olduğuna dikkat çekerek, üretilen haberlerin korunması gerektiğini söyledi. Dijital telif yasasıyla birlikte başkasının içeriğini izinsiz kullanarak kazanç sağlayanlara karşı ciddi yaptırımların uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda emeğin karşılığının verilmesinin zorunlu hale geleceği ifade edildi.

DİJİTAL YAYINCILIKTA SORUMLULUK VE DİSİPLİN VURGUSU

Dijital yayıncılığın yalnızca içerik üretmekten ibaret olmadığını dile getiren Elmas, yayıncıların hukuki sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti. Kayıt dışı faaliyetlerin “başıboşluk” oluşturduğunu ifade eden Elmas, düzen ve disiplinin olduğu alanlarda başarı sağlanacağını söyledi. Yeni düzenlemelerle birlikte dijital yayıncılığın daha kontrollü ve güvenilir bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği vurgulandı.

“YASAL DÜZENLEMELER YOLDA” MESAJI

Toplumun doğru ve kaliteli bilgiye ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirten Elmas, bu doğrultuda yasal çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Dijital alanda faaliyet göstermek isteyenlerin belirli standartlara uymak zorunda kalacağını ifade eden Elmas, bu sürecin hem sektörün gelişimi hem de kamu yararı açısından kritik olduğunu sözlerine ekledi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dijital Dönüşüm, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
İzmir’de tutuklu bulunan Cehennem Necati’ye bir şok daha İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak

09:01
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
09:00
Aziz Yıldırım’dan beklenen açıklama geldi
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi
08:34
İsrail’den Sumud Filosu’na saldırı 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
07:49
Soylu’dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
06:55
İran riyali çakıldı Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
06:52
Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar
Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar
06:27
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 09:34:03. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.