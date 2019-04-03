Son Dakika Haberleri: Dijitalleşme Çağı Hukuki Boyutuyla Konuşulacak

Dijitalleşme Çağı Hukuki Boyutuyla Konuşulacak

1 saat önce

'Dijitalleşme Çağında Hukuk' temasıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen 'Uluslararası Hukuk ve Toplum Konferansı' Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Dijitalleşme Çağı Hukuki Boyutuyla Konuşulacak, System.String[]
'Dijitalleşme Çağında Hukuk' temasıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen 'Uluslararası Hukuk ve Toplum Konferansı' Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Konferansta, dijitalleşme çağı hukuki boyutuyla konuşulacak.

Uluslararası Hukuk ve Toplum Konferansları (ICLAS) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliği ile bu yıl 'Dijitalleşme Çağında Hukuk' teması çerçevesinde 6 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.  Dijital çağın sunduğu akıllı teknolojiler hayatın her alanında hızlı ilerleyişini sürdürüyor. Sağlık, eğitim, ekonomi, savunma gibi birçok alanda kolaylık sağlayan akıllı teknolojiler hukuk alanında ise yeni sorunları, ihtiyaçları ve yeni gerçekleri beraberinde getiriyor. 'Uluslararası Hukuk ve Toplum Konferansı' dijitalleşme çağını hukuki boyutuyla, sorunlar ve çözüm önerileri bağlamında ele alacak.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri, üretilmiş bir mal ve hizmete bağlı olarak ortaya çıkan hukuki yükümlülükler, kontrolü oldukça zor hale gelen telif hakkı, sosyal medyada artan insan ilişkilerinin ortaya çıkardığı suçlar ve benzer birçok yeni alan, yeni ihtiyaçlar ve yeni dijital araçların varlığına gereksinimi doğururken tüm bunları denetim altına alacak hukuki çalışmaları da zorunlu kılıyor. Yapay zeka, robot teknolojileri, insan klonlanması gibi konularda üretici ve kullanıcı sorumluluğunun ne olacağı, dijital dünyada kişisel verilerin usulsüz kullanımı, satışı ve dolaşıma sokulmasından insanların kendilerini nasıl koruyacağı da tartışma konusu.

ICLAS HAKKINDA

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Ahmad İbrahim Hukuk Fakültesi tarafından başlatılan 'Uluslararası Hukuk ve Toplum Konferansı'nın ilki 2013'te Endonezya'da Universitas Muhammadiyah Yogyakarta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Sonraki yıllarda Endonezya, Tayland ve Malezya'da gerçekleştirilen ICLAS konferanslarının sekizincisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle 6 Nisan 2019'da Üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:51 Kaynak: DHA

Malezya, Güncel
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