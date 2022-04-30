Dikili'de 5 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü - Son Dakika
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Dikili'de 5 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü

30.04.2022 13:45

İzmir'in Dikili ilçesinde biri sahipli olan 5 köpek zehirlenerek öldürüldü. Hayvanların zehirli sosis verilerek katledildiğini öne süren hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

OBEN ULU

İzmir'in Dikili ilçesinde biri sahipli olan 5 köpek zehirlenerek öldürüldü. Hayvanların zehirli sosis verilerek katledildiğini öne süren hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Olay, 27 Nisan Çarşamba Günü, Dikili'deki Turan Dursun Caddesi'nde meydana geldi. Semiha Erdener adlı bir yurttaş, sabah 08: 30 sıralarında aralarında sahibi olduğu Lucky isimli köpeğin de bulunduğu 5 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü fark etti.

Durumu yetkililere haber veren Erdener ile bazı hayvanseverler, köpeklerin zehirli sosis verilerek katledildiğini öne sürerek sorumluların bulunmasını ve bölgeye güvenlik kamerası takılmasını istedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gözyaşlarına hakim olamayan Semiha Erdener, "Çok sevdiğim köpeğimin zehirlenmiş olduğunu gördüm. Mahalle sakinleriyle birlikte beslediğimiz diğer sokak köpekleri de zehirlenmişti. Arkadaşlarıma haber verdim. Savcılığa gidip şikayette bulundum. Burada hiç kimsenin can güvenliği yok. Nasıl bir insan başka bir cana kıyar. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

"GÜVENLİK KAMERASI İSTİYORUZ"

Aynı yerde daha önce de köpek ölümlerine rastladıklarını söyleyen Semiha Aynaaslan ise şöyle konuştu:

"Bu bölgede yaşayan birinin bu katliamı yaptığını düşünüyoruz. Ancak bu civarda herhangi bir güvenlik kamerası olmadığı için elimizde kanıt yok. Burada sadece hayvanların değil, insanların bile can güvenliği yok. Burada, yetkililerden önlem alınmasını istiyoruz. Buraya konulacak güvenlik kamerası bir daha bu tarz olayların yaşanmasını da engeller."

Mahalle sakinlerinden Zilan Zelal Üzüm de yaşanan ölümlerden herkesin çok etkilendiğini ve çok üzgün olduklarını belirtti.

Dikili'de 5 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü
Dikili'de 5 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü
Dikili'de 5 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü
Dikili'de 5 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Dikili'de 5 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü - Son Dakika


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