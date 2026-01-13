Dikili'de Bot Batma Tehlikesi: 2 Göçmenin Cansız Bedeni Bulundu

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batma tehlikesi geçirmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bir düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen altı göçmen için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine 10 Ocak'ta başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saat 05.10 sıralarında alınan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, 37 düzensiz göçmen sağ ve bilinci açık şekilde kurtarılırken bir düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda yedi kişinin daha kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine arama kurtarma faaliyetleri genişletildi. Çalışmalar kapsamında bir düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olduğu değerlendirilen altı düzensiz göçmeni bulmak amacıyla arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.