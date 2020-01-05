Dikili'de ölü sayısı 4'e yükseldi, 1 göçmen aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dikili'de ölü sayısı 4'e yükseldi, 1 göçmen aranıyor - Son Dakika

Dikili'de ölü sayısı 4'e yükseldi, 1 göçmen aranıyor

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı.

Dikili'de ölü sayısı 4'e yükseldi, 1 göçmen aranıyor, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Olayda 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bir düzensiz göçmen ise aranıyor.


Edinilen bilgiye göre, saat 05.49'da Bademli açıklarında seyir ve can emniyetini almayan düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Olayın ardından bölgeye iki Sahil Güvenlik botu gönderildi. Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 51 göçmenden 18'i hastaneye sevk edildi. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede dört Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. - İZMİR

Bademli, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:51 Kaynak: İHA
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