Dikiş Makinesi ve El Telsizi Bile Çalmışlar
1 saat önce
Denizli'de 23 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 10 kişi tutuklandı.
Denizli
'de 23 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 10 kişi tutuklandı. Şahısların dikiş makinesi ile el telsizi bile çaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kale
, Tavas
, Çivril
, Pamukkale
, Sarayköy
ve Honaz
ilçelerinde Aralık
ayı boyunca hırsızlık olaylarının artması üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 23 faili meçhul ev ve iş yerinden hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte ayrıca 1 adet römork, 1 adet su tankeri, 2 bin 400 litre akaryakıt, 3 av tüfeği, 1 adet jeneratör, 1 adet güneş paneli,1 adet spiral makinesi, 4 adet kamera, 1 adet oto teybi, 2 adet kuru sıkı tabanca,1 adet dikiş makinesi, 2 adet el telsizi ve 150 metre bakır kablo ile çeşitli malzemeler ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:41 Kaynak: İHA
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