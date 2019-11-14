Son Dakika Haberleri: Diktatör Franco'nun eşinin mücevherleri açık artırmayla satılıyor
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Diktatör Franco'nun eşinin mücevherleri açık artırmayla satılıyor

6 saat önce

İspanyol diktatör General Francisco Franco'nun eşine ait mücevherler Londra'da Christie's müzayede evi tarafından açık artırmayla satışa çıkarılıyor

Diktatör Franco'nun eşinin mücevherleri açık artırmayla satılıyor, System.String[]

İspanyol diktatör General Francisco Franco'nun eşine ait mücevherler Londra'da Christies müzayede evi tarafından açık artırmayla satışa çıkarılıyor.


27 Kasım'da yapılacak açık artırma ile hazırlanan katalogda "Önemli mücevherler" başlığı altında tanıtılan parçalar arasında Art Déco elmas ve zümrüt kolye ve küpe, 19 karat markiz kesim pırlanta yüzük bulunuyor.

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Francisco Franco, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:46 
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