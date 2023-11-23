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Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen Şule, savcılığa koştu - Son Dakika

Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen Şule, savcılığa koştu

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule U., lüks bir AVM'de bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi. Şule'nin üzerindeki pahalı marka ceketin Dilan Polat'a ait olduğu iddia edildi. Yayınlanan video sonrası özel hayatının ihlal edildiğini ileri süren yardımcı Şule, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

23.11.2023 - 12:36,  Güncelleme: 12:51
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Engin ve Dilan Polat çiftinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmeleri sonrası tüm gözler Polat'ın hikayelerinde sık sık görülen yardımcısı Şule'ye çevrilmişti. Hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmaya Şule, çocuklara bakmak için Polatların evinde kalmaya devam etti.

"BEN YAŞIYORUM VE KİMSEYİ BIRAKMADIM"

Şule U., geçtiğimiz günlerde TikTok'ta yaptığı bir paylaşımla çocukların yanında olduğunu açıkladı. Şule, yaptığı paylaşımda, "Allahtan korkun, ben yaşıyorum ve kimseyi bırakmadım. Zamana bıraktım ve Milan'layım. Bu altınlar paralar verildiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığımız zaman buradaysam, en zor ağır günde de buradayım. Kendimi çocukların yanına bıraktım" şeklinde konuştu.

Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen Şule, savcılığa koştu

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP SAVCILIĞA KOŞTU

Ekol Haber'den Dilek Yaman'ın haberine göre; Bu paylaşımın ardından Şule U., bir AVM'de gezerken görüntülendi. Maysa isimli bir TikTok hesabı, AVM'de gezdiği esnada mağazaların birinde Şule'yi gördüğünü söylediği bir video paylaştı. Görüntülenen genç kadının, Dilan Polat'a ait pahalı marka ceket giymişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Şule U., savcılığa koştu.

Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen Şule, savcılığa koştu

DİLAN POLAT'IN KENDİSİNE VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kadın, kıyafetin kendisine Dilan Polat tarafından verildiğini, Polat'ın eski kıyafetlerini kendisine kullanması için verdiğini ve ceketi izinsiz kullanmadığını belirtti. Şule U., kendisini gizlice videoya çeken sosyal medya kullanıcısının ise özel hayatını ihlal ettiğini, yayınlanan video sonrası cezaevindeki Dilan Polat'ın kıyafetlerini izinsiz giyiyormuş algısı yaratarak diğer kullanıcıların iftirasına maruz kalmasına neden olduğunu ifade etti. Genç kadının şikayeti sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat, Cumhuriyet, Sosyal Medya, Hukuk, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen Şule, savcılığa koştu - Son Dakika


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12:36 Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen Şule, savcılığa koştu
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SON DAKİKA: Dilan Polat'ın ceketiyle gizlice görüntülenen Şule, savcılığa koştu - Son Dakika
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