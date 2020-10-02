Dilencilik operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika

SURİYE'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye soktuktan sonra dilendiren şebekeye yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ünün tutuklanmasına karar verildi.

Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese operasyon sonucu Suriyeli çocukların, yine Suriye uyruklu suç örgütünce ailelerinden kiralanarak zorla dilendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü çocuk, 2'si kadın 18 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Savcılıkça işlemleri tamamlanan 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen yaşı büyük 15 şüpheliden 13'ünün "İnsan ticareti" suçundan tutuklanmasına karar verildi. 2 şüpheli ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konulması şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üç çocuk şüpheli ise ayrı olarak çıkarıldıkları mahkemece adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İstanbul