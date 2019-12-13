Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı - Son Dakika

Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı

6 saat önce

Trabzon'da zabıta ekipleri tarafından bir dilencinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 bin 850 TL para çıktı.

Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı, System.String[]

Trabzon'da zabıta ekipleri tarafından bir dilencinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 bin 850 TL para çıktı.


Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Sanayi Mahallesi Değirmendere Cami önünde dilencilik yapan Bayangül S. isimli şahıs, yapılan şikayetler üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire ekipleri tarafından yakalandı. Belediye binasına getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Ekipler dilenci kadına para cezası kesti. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da 1 milyon liranın sahibi aranıyor
Karacaahmet ve Zincirlikuyu'da boş mezar fiyatı 34 bin lira oldu Trabzonspor TFF'ye patladı! Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:44 AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas oldu - Son Dakika
22:42 İstanbul Valiliği Yeni Yıl Yortusunu kutladı - Son Dakika
22:41 Yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi - Son Dakika
22:40 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
22:36 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
21:08 Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:46:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]