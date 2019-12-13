Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı - Son Dakika

Trabzon'da zabıta ekipleri tarafından bir dilencinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 bin 850 TL para çıktı.



Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Sanayi Mahallesi Değirmendere Cami önünde dilencilik yapan Bayangül S. isimli şahıs, yapılan şikayetler üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire ekipleri tarafından yakalandı. Belediye binasına getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Ekipler dilenci kadına para cezası kesti. - TRABZON