Son Dakika Haberleri: Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar

Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar

20 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dilenerek topladıkları paralarla 3 tane araç alan dilenciler, noterde paraları sayıp işlem yaptırırken görüntülendi.

Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde dilenerek topladıkları paralarla 3 tane araç alan dilenciler, noterde paraları sayıp işlem yaptırırken görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesinde kavşaklarda, caddelerde ve kalabalık yerlerde duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslar, topladıkları parayla 3 araç aldılar. Şahıslar, aldıkları araçların noter işlemlerini yaptırırken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ceplerinden ve cüzdanlarından tomarla para çıkarıp sayan şahıslar, daha sonra araç devir işlemlerini yaptırıp noterden ayrıldı. Görüntüleri gören vatandaşlar ise, görüntülere yansıyan şahısları dilenci olarak bildiklerini ve gördüklerinde büyük şok yaşadıklarını ifade ettiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:13 Kaynak: İHA

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
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