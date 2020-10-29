Dilovası'nda Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü Dilovası'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Dilovası'nda da coşkuyla kutlandı. Önceki gün başlayan etkinlikler Atatürk anıtına protokol tarafından çelenk konulması ile başladı. Bugün ise Kaymakam Mustafa Asım Alkan'ın Dilovası protokolünü makamında ağırlaması ve tebrikleri kabul etmesi ile başlayan program, daha sonra çeşitli okulların ve vatandaşların da katılımı ile Saat Kulesi'nden başlayan kortej yürüyüşünün Dilovası Belediyesi önüne gelmesi ile son buldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kortej yürüyüşünde Kaymakam Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir vatandaşlara ve esnafa bayrak dağıttılar.

Dilovası Belediyesi önünde son bulan kortejin ardından etkinlikler Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'de devam etti. Programa Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in yanı sıra siyasi ilçe başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan Kaymakam Alkan, "Değerli Dilovalı vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz canını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum" dedi

Kaymakam Alkan'ın konuşmasının ardından başlayan kutlama töreninde öğrencilerin okudukları şiir ve okul korosunun Cumhuriyet Marşını seslendirmesiyle okullar arası düzenlenen kompozisyon, resim, şiir yarışmalarında dereceye giren birinci, kinci ve üçüncülere ödülleri Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir tarafından takdim edildi. - KOCAELİ