Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

25.02.2026 08:47
25.02.2026 08:47
Haber Videosu

Ders sırasında mikrofon başında konuşan bir din adamının sinirlerine hakim olamayarak yardımcısına doğru bir şeyler fırlattığı ve tokat attığı görüntü büyük ses getirdi. Tepki çeken olayın ardından konuşmaya ve işaret etmeye devam ederken öfkeyle el kol hareketleri yapan din adamı yanındakiler tarafından sakinleştirildi.

Dini bir ders sırasında kaydedildiği belirtilen görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı. Mikrofon başında konuşan bir din adamının, sinirlerine hakim olamayarak yardımcısına yönelik şiddet içeren davranışlarda bulunduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde din adamı kürsüde konuşma yaptığı sırada bir anda öfkeleniyor. Yanına yaklaşan yardımcısına doğru bir cisim fırlatan din adamı, ardından tokat atıyor. Olayın ardından konuşmasına devam eden ve sert el kol hareketleriyle işaretler yapan din adamının oldukça sinirli olduğu görülüyor.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Salonda bulunan bazı kişilerin araya girerek din adamını sakinleştirmeye çalıştığı anlar da videoya yansıyor. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, olayla ilgili yetkililerden bir değerlendirme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Maviş Ahmet Maviş:
    din ve adam kelimeleri burada yanyana gelmemeliydi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
