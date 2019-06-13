Dinar'a özgü ürünler Ankara'da görücüye çıktı
1 saat önce
Türkiye Ormancılık Sektörü (TORSEB) buluşması adı altında 12-16 Haziran tarihleri arasında Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde açılan fuarda, Dinar'a özgü yöresel ürünler görücüye çıktı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Ormancılık Sektörü (TORSEB) buluşması adı altında 12-16 Haziran tarihleri arasında Ankara
'da Orman Genel Müdürlüğü
yerleşkesinde açılan fuarda, Dinar
'a özgü yöresel ürünler görücüye çıktı. Isparta
Orman Bölge Müdürlüğü standı içerisinde Dinar Kaymakamlığı tarafından açılan ve üretimi ilçede yapılan Dinarelli lavanta ürünleri, Fadiş Bez Bebekler ve el yapımı sunta, tahta yapımı maketler sergilendi.
Dinar ürünleri 16 Haziran 2019 tarihine kadar sergide kalacak.
Dededen kalma tarla yüzünden 17 yaşındaki oğlunu öldürdü
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Suriye'den, Türkiye'nin gözlem noktasına havanlı saldırı: 3 asker yaralı
Türkiye, Batı Asya'da en çok doğrudan yabancı yatırımcı çeken ülke oldu