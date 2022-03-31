Dinar'da çiftçilere alım garantili çörek otu tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Dinar'da çiftçilere alım garantili çörek otu tohumu dağıtıldı

31.03.2022 16:16
Dinar'da çiftçilere alım garantili çörek otu tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından "Çörek otu" projesi kapsamında çiftçilere alım garantili hibe çörek otu dağıtımı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından "Çörek otu" projesi kapsamında çiftçilere alım garantili hibe çörek otu dağıtımı gerçekleştirildi.

lçe Tarım Müdürü Yavuz Karakuyu, tohum teslim töreninde, çiftçilere tohumun ekimi ve hasat sonrası alımıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Çörek otunun 2-3 yıldır Yeşilçat köyünde ekildiğini belirten Karakuyu, "Çörek otu ekiminin yaygınlaştı. Çiftçiler bu işten para kazandıklarını aktarıyor. Buna istinaden çörek otu ekimini bölgede de yaygınlaştırmak adına böyle bir proje gerçekleştirdik." dedi.

Valilik ve İl Tarım Müdürlüğünün önderliğinde firmayla alım garantili olacak şekilde sözleşme imzaladıklarını değinen Karakuyu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2-3 haftadır çiftçilere projeyle ilgili duyurularımızı yaptık. Çiftçilerde sağ olsunlar rağbet gösterdi. Dinar'ın genelinde 2 bin dekar arazide ekim gerçekleşecek. Yaklaşık olarak ürün hasadında dekarda 80-100 kilogram arasında verim oluyor. Sezon sonunda 150-200 ton arası bir çörek otu üretimi olmuş olacak. Çiftçilere bol bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

Tohum teslim törenine, AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er, MHP Dinar İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Güzeldal, Dinar Ziraat Odası Başkanı Cengiz Güçlü, AK Parti İGM Üyesi Ahmet Çetin ve çiftçiler katıldı.

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Karahisar, Hisarcık, Tohum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dinar'da çiftçilere alım garantili çörek otu tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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