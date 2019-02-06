Son Dakika Haberleri: Dinar'da Millet İttifakının Cumhur İttifakını Ziyareti

Dinar'da Millet İttifakının Cumhur İttifakını Ziyareti

13 dakika önce

Dinar ilçesinde yaklaşan yerel seçimler öncesinde Millet ittifakı temsilcileri, Cumhur ittifakının seçim bürosunu ziyaret etti.

Dinar'da Millet İttifakının Cumhur İttifakını Ziyareti, System.String[]
Dinar ilçesinde yaklaşan yerel seçimler öncesinde Millet ittifakı temsilcileri, Cumhur ittifakının seçim bürosunu ziyaret etti.

Dinar Belediye Başkanı ve İyi Parti Belediye Başkan adayı Saffet Acar ve beraberindeki Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mevlüt Er ve İyi Parti İlçe Başkanı Raif Öztürk ile birlikte Cumhur İttifakı seçim bürosunu ziyaret ederek seçimlerin sakin bir ortamda gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Nihat Sarı, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan tarafından karşılanan Başkan Acar, hiç kimsenin bir diğerine kötü hiçbir söz söylemediği bir seçim olmasını diledi.

Sarı ise, seçimlerin ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını ifade ederek, sükunet içerisinde bir seçim olmasını istediklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:57 Kaynak: AA

Dinar, Güncel
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