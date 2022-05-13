Dinlenme tesisinde poğaçaların arasında dolaşan fare tepki çekti: Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Dinlenme tesisinde poğaçaların arasında dolaşan fare tepki çekti: Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlatıldı

13.05.2022 16:20

Kocaeli'de bir dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların yer aldığı tepsiye çıkmaya çalışan farenin görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü, dinlenme tesisi hakkında inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de, dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

POĞAÇALARIN İÇİNDE GEZDİ

Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde, kafedeki poğaçaların koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin, poğaça tepsisine kadar gelip, gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Görüntüleri izleyenler, işletmeye tepki gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kafeye yönelik inceleme başlatıldığı, tutanak tutulduğu ve komisyonun konu ile ilgili karar vereceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dinlenme tesisinde poğaçaların arasında dolaşan fare tepki çekti: Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlatıldı - Son Dakika


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