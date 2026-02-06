Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti
06.02.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tesis otoparkında park halindeki aracına binip geri manevrayla çıkmak isteyen Tolga K. isimli sürücü sol tarafında bulunan tesisin reklam tabelasına çarptı. Tesiste bulunan ve durumu fark eden bekçiler araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

BİR ANDA GAZA BASIP KAÇTI

İhtara uymayan sürücü gaza basıp Aksaray-Ankara karayoluna çıkıp kaçtı. Bekçilerin araç plakasını ve kaçtığı istikameti anons etmesi üzerine alarma geçen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aracı çok geçmeden 2 kilometre uzaklıktaki bir başka tesisin otoparkında yakaladı.

Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

ARACI KULLANMADIĞINI İDDİA ETTİ

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücüye alkol ölçümü yapmak isteyen polis ile sürücü arasında ilginç diyaloglar başladı. Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) sistemi kameralarından sürücünün fotoğraflı ve görüntülü olarak tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia eden Tolga K., polisin uzattığı alkolmetreye üflemeyi de reddetti.

Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

GAZETECİLERİ DE TEHDİT ETTİ

Basın mensupları tarafından aracının görüntülendiğini fark eden sürücü araç plakasının önüne geçerek basın mensuplarına "Plakamı çekme, seni tanıyorum, seni bulurum, bugünün yarını da var" diye tehdit etti. Daha sonra aracın ön ve arka plakasını söken sürücü plakaları araç içine koydu.

Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

"BEN PROBLEMLİ BİR İNSAN DEĞİLİM, PROBLEMLİ OLAN SİZSİNİZ"

Polislerin uzattığı alkolmetreyi üflemeyi defalarca reddederek aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden şahıs, "Ben problemli bir insan değilim, problemli olan sizsiniz" dedi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.72 promil alkollü çıktı.

Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

DUDAK UÇUKLATAN CEZA

Bunun üzerine ehliyetine el konulan şahsa alkollü araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli maddelerden toplamda 61 bin 458 lira para cezası kesildi. Sürücü hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağrılan yakınına teslim edildi.

Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:44
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:33:16. #7.11#
SON DAKİKA: Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.