Diriliş Destanımız'ın Yıldönümünde Duygu Dolu Anlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü Milli Mücadele döneminde bağımsızlık ve vatan müdafaasını ölümsüzleştiren İstiklal Marşımızın Kabulünün 98. Yıldönümünde "İstiklal Marşı: Aziz Milletimizin Diriliş Destanı" temalı Kılavuz Gençlik Söyleşisi tertip etti. Bu destanı ruhuyla kaleme alan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

GENÇLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

SDKM'de gerçekleştirilen "İstiklal Marşı Aziz Milletimizin Diriliş Destanı" temalı Programa Sanatçı Uğur Işılak ve Şair-Yazar Serdar Tuncer'in yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürleri, eğitmenler ve çok sayıda genç katıldı.

DUYGUSAL ANLAR

Programda sahne alan şair ve yazar Serdar Tuncer Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler aktarırken salonda duygulu anlar yaşandı. Akif'in iyi bir mü'min olduğunun altını çizen Tuncer, Sezai Karakoç'un Akif'le ilgili yaptığı "Mehmet Akif Baba soyu Rumelili, ana soyu Buharalı, doğuş yeri Fatih: Yani tam bir Doğu İslâmlığının, Batı İslâmlığının ve Merkez İslamlığının sentezi bir şahsiyettir." tespitini hatırlattı. Mehmet Akif'in çıkardığı ve Milli Mücadelenin manevi dergisi: Sebilürreşad'ın önemini aktaran Tuncer, gençlerin Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra biraz Sezai Karakoç'tan, biraz Mehmet Akif İnan'dan, biraz Erdem Beyazıt'tan, biraz Cemil Meriç'ten, biraz Nuri Pakdil'den ve biraz da Nurettin Topçu'dan heybesinde bir şeyleri taşıması gerektiğini vurguladı.

AKİF DERTLİ ADAMDI

Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadelenin her safhasında yer aldığını söyleyen Serdar Tuncer, Mehmet Akif''in ülkenin dertleriyle dertlenen bir adam olduğunu ifade etti. Akif vefat edene kadar derdinin devlet ve millet olduğunu vurgulayan Tuncer, Milli Şairimizin bu kadar vefalı olmasına karşın dönemin devlet erkânı tarafından hak ettiği değeri göremediğini söyledi.

İSTİKLAL MARŞININ TARİHİ VE ÖNEMİ ANLATILDI

12 Mart 1921 yılında Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşının TBMM'de Milli Marş olarak kabul edildiğini hatırlatan Serdar Tuncer, Akif'in büyük fedakârlıklar yaparak kaleme aldığı marşın ödülünü ise şiiri milli mücadeleye yardımcı olması uğruna kullandığı için, karşılığında herhangi bir ödül alması mücadele ruhuna, kendi karakterine aykırı bir durum oluşturacaktı. Bu sebepten aldığı ödülü Darülmesai adında yoksulluk ile mücadele eden bir hayır kurumuna bağışladığını ifade etti.

EZGİ VE ŞİİRLER SESLENDİRİLDİ

Programın bir diğer katılımcısı Sanatçı Uğur Işılak ise Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı şiirlerden bestelenen ezgiler seslendirerek Milli Mücadelenin ruhunu hatırlattı. Salondaki katılımcıların da ezgi ve şiirlere eşlik etmesi İstiklal Marşı ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mesajı bir kez daha hatırlandı. Programın sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal katılıcımalara Akademi Lise Ebru Atölyesinde el emeğiyle yapılan Türk Bayrağı motifli ebru tablosu takdim etti.