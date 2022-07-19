Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı - Son Dakika
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Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı

19.07.2022 15:47

Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve yazılım Mühendisliği bölümü okuyan Eylem Yardımcı, hayalindeki diş hekimliği için okulu bırakarak yeniden hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavında 468 ham puan alarak 3...

Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve yazılım Mühendisliği bölümü okuyan Eylem Yardımcı, hayalindeki diş hekimliği için okulu bırakarak yeniden hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavında 468 ham puan alarak 3 bin 578'inci oldu.

Yazılım mühendisliği bölümünü terk ederek Yüksekova'daki bir kursa yakıt yaparak üniversite sınavına hazırlanan Yardımcı, büyük bir başarı göstererek Hakkari il birincisi geldi. Hayalindeki diş hekimliği bölümünü okumak istediğini ifade eden Eylem Yardımcı, başarının planlı çalışmaktan geldiğini söyledi. Yardımcı, "Yazılım mühendisliği bölümünü okuyordum. Ancak hayalimde diş hekimliği vardı. En sonunda üniversiteyi bırakıp tekrardan halimdeki bölüm için çalışmaya başladım. 'Yapamazsın' dediler ama ben hedefimden vazgeçmedim. Sonunda güzel bir puan alarak birinciliği aldık. Bu başarı tüm öğretmenlerimin sayesinde oldu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Aileme sonsuz teşekkür ediyorum, onların desteği hiç eksik olmadı. Şu an diş hekimliğine rahatlıkla gidebilirim. Bu başarı tek benim başarım değil tüm Yüksekova'nın başarısı. Bundan sonra sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere mesajım, çalışmakla her bölüme gidebilirsiniz, yeter ki hedefinizden vazgeçmeyin" dedi.

Kurs yetkilileri ise Eylem Yardımcı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı - Son Dakika

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