Son Dakika Haberleri: Dişi Kartallar gol yağdırdı: Beşiktaş: 10 - Kireçburnu: 2
Son Dakika Spor Dişi Kartallar gol yağdırdı: Beşiktaş: 10 - Kireçburnu: 2 - Son Dakika Spor

Dişi Kartallar gol yağdırdı: Beşiktaş: 10 - Kireçburnu: 2

6 saat önce

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider durumda bulunan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Hakkı Yeten Tesisleri'nde konuk ettiği Kireçburnu'nu 10-2 mağlup ederek farklı bir sonuç aldı.

Dişi Kartallar gol yağdırdı: Beşiktaş: 10 - Kireçburnu: 2, System.String[]

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde lider durumda bulunan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Hakkı Yeten Tesisleri'nde konuk ettiği Kireçburnu'nu 10-2 mağlup ederek farklı bir sonuç aldı.


Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde Kireçburnu'nu konuk eden Beşiktaş, rakibini mağlup etmeyi başararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı ve 4 maç sonunda puanını 12 yaptı. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 5-2 önde kapatan Beşiktaş, mücadeleden de 10-2 galip ayrıldı. Fatma Şahin, Demet Bozkurt, Çiğdem Belci, Esra Erol, Didem Karagenç, Gizem Gönültaş, Jessica Lynne Çarmıklı, Sevgi Çınar, Başak Gündoğdu, Arzu Karabulut ve Yağmur Uraz ile maça başlayan Beşiktaş'ın gollerini Esra Erol, Arzu Karabulut (2), Gizem Gönültaş (2), Yağmur Uraz (3), Başak Gündoğdu ve Sevgi Çınar kaydetti. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
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