Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, EKO İKLİM Zirvesi'ne bisikletle gitti - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, EKO İKLİM Zirvesi'ne bisikletle gitti

30.03.2022 18:34

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, EKO İKLİM Zirvesi'ne bisikletle gitti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da aralarında bulunduğu bisiklet grubu, iklim değişikliğine dikkat çekmek amaçlı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne bisikletle gitti.

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, EKO İKLİM Zirvesi'ne bisikletle gitti

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da aralarında bulunduğu bisiklet grubu, iklim değişikliğine dikkat çekmek amaçlı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne bisikletle gitti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ATO Congresium'da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bisikletle geldi. AB Başkanlığından yola çıkan Bakan Yardımcısı Kaymakcı'ya profesyonel bir bisiklet grubu eşlik etti. Kaymakcı'yı vardığı ATO Congresium'da Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran karşıladı. Zirveye geldikten sonra bir konuşma gerçekleştiren Kaymakcı, bütün şehirlerde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını ve emisyon miktarının azalmasını temenni etti.

"Bisiklet çocukluğumuzda kalan bir oyuncak olmamalı"

Bisikletin çocuklukta kalan bir oyuncak olmaması gerektiğini belirten Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sunduğu bisiklet imkanı için teşekkür ederek, "Bir kere bisiklet sağlık demek ben hiç yorulduğumu düşünmüyorum. Yarım saat öncesine göre halimi sorarsanız daha zinde olduğuma inanıyorum. Daha sağlıklı olduğuma inanıyorum. Yarım saat spor yaptığın için şuanda gerçekten pozitif bir enerji yüklendiğine inanıyorum. Dolayısıyla bizim bisikleti yorucu bir alet olarak değil, trafikte bir araç olarak görmemiz lazım. Ama bunun yanı sıra bisikletle sporda yapalım. Bisiklet çocukluğumuzda kalan bir oyuncak olmamalı. Ben Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. Bize sunmuş oldukları elektrikli bisikletlerde son derece rahat bisikletler. Umarım bütün şehirlerimizde bu tür bisikletler yaygınlaşır. Böylelikle hem şehirlerdeki emisyon miktarını azaltırız, hem hareketli inşalar olarak daha sağlıklı oluruz, hem de görsel açıdan da şehirlere gayet uygun bisiklet, onun için ben bugün bu fırsatı değerlendirdiğimize seviniyorum" diye konuştu.

Baran'dan Bakan Yardımcısı Kaymakcı'ya teşekkür

ATO Başkanı Baran ise şu ifadelere yer verdi:

"Bakanım organizasyonun özüne uygun bir araçla geldi. Sağ olsunlar bir grupla geldi. Gerçekten çok kıymetli bu, bundan sonraki elektrikli bisiklet özellikli bundan sonraki süreçte bizim kullanmamız gereken araçlardan birisi bir farkındalık oluşturdu bakanım. Ben çok teşekkür ediyorum."

"Pedallamaya geldik"

5'nci sınıf öğrencisi ve aynı zamanda doğa destekçisi olan Cemanur Akgümüş, "Çubuktan geliyorum. 5'nci sınıfım. Burada doğayı korumak, yeşili artırmak, karbon salınımını azaltmak için bisiklet sürmeye pedallamaya geldik" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, EKO İKLİM Zirvesi'ne bisikletle gitti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, EKO İKLİM Zirvesi'ne bisikletle gitti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, EKO İKLİM Zirvesi'ne bisikletle gitti

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Avrupa Birliği, Büyükelçi, Bisiklet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, EKO İKLİM Zirvesi'ne bisikletle gitti - Son Dakika


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