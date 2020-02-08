Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yerelle küreseli ayırmanın zorlaştığı bir çağda artık her öğrencinin bir dünya vatandaşı olarak kendini yetiştirmesi gerektiğini belirterek, "Ama dünyadaki konumunu güçlendirmek için de kendi değerlerini, milli ve manevi değerlerini yaşatması elzemdir." dedi.

Kıran, Ünye ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında yeni yeri ve ismiyle faaliyet göstermeye başlayan Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Canik Okullarının açılış programına katıldı.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen açılışta bir konuşma yapan Kıran, eğitimin evrensel bir değer olduğunu söyledi.

Evrensele giderken yerelden beslenmenin ve güç almanın önem taşıdığını vurgulayan Kıran, şöyle devam etti:

"Yerelle küreseli ayırmanın o kadar zorlaştığı bir çağda artık her bir öğrencinin bir dünya vatandaşı olarak kendini yetiştirmesi ama dünyadaki konumunu güçlendirmek için de kendi değerlerini, milli ve manevi değerlerini yaşatması elzemdir. Görevimiz icabı dünyanın pek çok yerine gidiyoruz. Eğitimde özellikle gençlerimizin, yavrularımızın son derece dünya çapında önemli başarılara imza attığını görüyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz."

Kıran, Türkiye'nin temsil ettiği iddianın çok daha ötesine geçmek durumunda olduklarını belirterek, "Zira eğer Türkiye büyüyecekse, güçlenecekse, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelecekse öncelikle bunu eğitimle inşa etmek zorundayız. Eğitimin bu hedefin sürükleyicisi olması gerektiğini hep birlikte idrak etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, sadece sınırlarından ibaret olmayan bir vizyonu bulunduğuna işaret eden Kıran, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemiz farklı tartışmalara sebep olsa da 5 milyondan fazla yabancıya ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda sadece geçen yıl içinde 150 bine yakın uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim görmek için bu ülke topraklarını tercih etti. Dünya gençliğinin gözü de bugün Türkiye'de. O yüzden eğitim anlayışımıza da bu saikle yaklaşmalı ve bu anlayışla yolumuza devam etmeliyiz."

Konuşmanın ardından Kıran, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ordu Büyükşehir Başkan Vekili Adem Atik, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akar, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Başkanı Nazmi Arıkan, Ünye Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Canik Okulları sahibi Hüseyin Duman ile okulun açılış kurdelesini kesti.

İlçedeki özel bir bakım merkezini de ziyaret ederek, buradaki hastaların çalışmalarını inceleyen Kıran, üniversite öğrenciliği döneminde köşe yazarlığı yaptığı Ünye Kent gazetesine giderek, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı ve gazetenin sahibi Ali Öztürk ile bir süre sohbet etti.