Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, akademisyen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, akademisyen ve öğrencilerle buluştu

20.09.2022 10:42
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, akademisyen ve öğrencilerle buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kaymakcı, ERÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen "AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatla" konulu konferansa katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakcı, gençlerin AB sürecinin önemli bir parçası olduğunu bildirdi.

Katılımcılara AB burs olanakları hakkında bilgi veren Kaymakcı, "Bilindiği üzere Türkiye'nin AB üyelik süreci karmaşık bir süreç. Bu süreçte iletişim çok önemli. Hem Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin getirisi, götürüsü ne olur, hem de Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin Türkiye, vatandaşlarımıza şehirlerimize ne getirir ve ne götürür, bunun anlatılması gerekiyor. Bu anlayışla on yıl önce tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlamış olduğumuz bir strateji var. Bu stratejiyi uyguluyoruz. AB iletişim stratejisi AB Başkanlığımızın web sitesinde yer almakta. Öğrencilerimize, AB Türkiye ilişkileri konusunda araştırma yapmak isterse AB stratejisi kapsamında destek olabiliriz." ifadesini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Türkiye'nin ve dünyanın bilim, sanat ve kültür coğrafyasına katkı sunan üniversitenin son 5 yılda toplam 175 Avrupa ortaklı proje başvurusu yaptığını ve 32'sinin kabul edildiğini belirtti.

Altun, Avrupa Birliği'nin öncelik verdiği alanlardan ve dünyanın gündeminde olan gıda arzı ve yeşil mutabakat konularında da çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Kaymakcı'ya plaket verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, akademisyen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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