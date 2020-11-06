Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Avrupa'da yükselen popülizm, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi akımlar, bizzat AB'nin temsil ettiği değerleri aşındırdı"

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