Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da

26.04.2022 19:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'un başkenti Kito'ya geldi. Çavuşoğlu, Ekvador temasları çerçevesinde Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin tarafından karşılanmasının ardından ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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