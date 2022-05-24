Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: "Türkiye'nin duruşu, Filistin halkının beklentileriyle tamamen uyumludur"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, " Türkiye'nin duruşunun Filistin halkının beklentileriyle tamamen uyumlu olduğunu" söyledi.

Maliki, ülkesini ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ve bakanlık düzeyindeki Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Maliki, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin "Filistin için çok önemli" olduğu değerlendirmesinde bulunarak ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Filistin arasındaki ikili ilişkileri "özel, köklü ve güçlü gördüklerini" aktaran Maliki, bu ilişkilerin bugün iki bakanlık ve devlet kurumları arasında gerçekleştirilen Ortak Komite görüşmelerinde gelişme kaydettiğini vurguladı.

Filistinli Bakan, "Bakanlar düzeyinde yaptığımız görüşmede, Filistin topraklarındaki durumu ayrıntılarıyla ele aldık. (İsrail) işgal güçlerinin her gün Filistin halkına karşı işlediği suçları (Çavuşoğlu'na) ayrıntılarıyla anlatmama rağmen büyük bir ilgiyle dinledi." dedi.

Görüşmede, " Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve (El-Halil'deki) Harem-i İbrahim Camisi'nin maruz kaldığı sıkıntıları ve İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme girişimlerini konuştuklarını" belirten Maliki, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin duruşu, Filistin halkının beklentileriyle tamamen uyumludur. Türk yetkililerden yapılan açıklamalar da Filistin halkının işgalin sonlandırılması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin inşası için her gün verdiği mücadeleyi desteklemekte ve teyit etmektedir."

Maliki, ikili ilişkilerin geliştirilmesi yolunda Türkiye ile 9 anlaşma imzalamadıklarını kaydederek, farklı bakanlıklar ve kurumlar arasında da anlaşmalara varmak üzere Türkiye-Filistin Ortak Komitesinin gelecek yıl yeniden bir araya gelmesi için fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Türkiye ve Filistin arasında 9 anlaşma imzalandı

Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, protokol, adalet, çevre ve su alanlarında mutabakat zaptlarının yanı sıra Osmanlı Dönemi Vakıflarına Ait Arşiv Belgelerinin Değişimi Hususuna Dair İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.

İki ülke arasında, Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Filistin hükümeti arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması, KOSGEB ile Filistin Girişimcilik ve Güçlendirme Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.