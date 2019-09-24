Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissaulu mevkidaşıyla görüştü - NEW
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissaulu mevkidaşıyla görüştü - NEW

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissaulu mevkidaşıyla görüştü - NEW

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:49 Kaynak: AA
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