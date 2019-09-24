Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Bissaulu mevkidaşıyla görüştü - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:49 Kaynak: AA
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