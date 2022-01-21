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"Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler" sergisi açıldı - Son Dakika

"Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler" sergisi açıldı

21.01.2022 16:07

Devlet Arşivleri ve Milli Saraylar Başkanlığı desteği ile hazırlanan "Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Latin Amerika Ülkeleriyle İlişkiler" sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı.

Devlet Arşivleri ve Milli Saraylar Başkanlığı desteği ile hazırlanan "Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Latin Amerika Ülkeleriyle İlişkiler" sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan organizasyona desteklerinden dolayı Brezilya, Guatemala, Kosta Rika, Meksika, Panama ve Peru büyükelçiliklerine teşekkür etti.

Tarihi ilişkilerin incelenmesinde en önemli kaynakların arşivler olduğunu söyleyen Ünal, "Eskiden arşivler bir milletin hafızası, dimağı, hatıratı olarak ifade ediliyordu ancak günümüzde arşivler sadece bir devletin hafızası, onu ortaya koyan değerler bütünü olarak değerlendirilmiyor aynı zamanda siyasi, diplomatik ve kültürel ilişkilerin ve eğitim alanının da en önemli kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Ünal, Türkiye'nin muazzam bir arşiv hafızasına sahip olduğunu, sadece Osmanlı arşivlerinin 95 milyon belge ve 400 bin defter, Cumhuriyet arşivlerinde ise 40 milyonun üzerinde belge bulunduğu bilgisini paylaştı

Ünal, "Dışişleri Bakanlığımızın Türk diplomatik arşivinde de muazzam bir hafızaya sahibiz. Bu belgeleri hassasiyetle dijitale alıyor, tasnif ediyor ve kamuoyunun istifadesine sunuyoruz. Bu arşivler sadece Türkiye'nin değil uluslararası alanda birçok ülkenin de tarihine katkı sağlayacak niteliktedir. Belgelerimiz ülkeler arası kültürel diplomasinin de en önemli kaynaklarındandır." ifadelerini kullandı.

Serginin 10 gün açık kalacağını belirten Ünal, bu sayede Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki siyası, ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkilere katkı sağlanacağına dair inancını ifade etti.

"Tarihten gelen bağlarımız bugün de aynı verimlilikle devam ediyor"

Panama Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas da arşivlerin korunması ve kurtarılmasının medeniyetlerin hafızası bağlamında çok önemli olduğunu vurgulayarak, arşivlerin korunması için ülkelerin kolektif iş birliği yapması gerektiğine dikkati çekti.

Ülkelerin kimliklerini bilme ve tanıma açısından arşivlerin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Rosas, "Bundan asırlar önce yani matbaa kurulmadan önce bu belgeler sadece bir nüshadan oluşuyordu ve bunları korumak son derece güçtü ve kaybolma riskleri çok fazlaydı. Kriptografinin ortaya çıkışıyla bu risk en aza indirgendi ama bu da yeterli değil belgelerin arşivlere uygun şekilde sınıflandırılması da çok önemli." dedi.

Rosas, 6 Latin Amerika ülkesinin İspanya Krallığının hakimiyetinden çıkarak bağımsız birer devlet haline geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu 6 ülke bu yıl bağımsızlıklarını kutluyor. Geçtiğimiz yıllarda farklı etkinlikler gerçekleştirdik ancak bu sergi en önemli etkinliklerimizden biri. Çünkü Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye ilişkileri Osmanlı dönemine dayanıyor. Tarihten gelen bağlarımız ve ilişkilerimiz bugün de aynı verimlilikle devam ediyor."

Rosas, Latin Amerika ülkeleri ile ilgili arşivler korunduğu için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve bu belgelerin açılmasına katkı sağlayan büyükelçiliklere teşekkür etti.

Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı
Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler sergisi açıldı

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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, DOST Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika Ülkeleriyle İlişkiler" sergisi açıldı - Son Dakika
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