Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch Şehrinde İki Camiye Yapılan Barbar Terör...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:28 Kaynak: AA
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