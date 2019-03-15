Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch Şehrinde İki Camiye Yapılan Barbar Terör...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch Şehrinde İki Camiye Yapılan Barbar Terör...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda, Güncel
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