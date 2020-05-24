Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (5) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde Türkiye'nin gıda güvenliği konusunda da başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Gıda güvenliği konusunda sıkıntı olmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (5), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde Türkiye'nin gıda güvenliği konusunda da başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Gıda güvenliği konusunda sıkıntı olmadı. Ramazan da gelince bir arz talepte artış oluyor. Aracı ile tüketici arasındaki mesafeyi kapatmak için çeşitli model üzerinde çalışıyoruz. Tarım geleceğimizin de sektörü." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda, Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğin her geçen gün yayıldığına dikkati çekti.

Bu ürünlerin yetiştirilmesi için hükümetin ciddi destek verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Muza da ciddi bir destek veriyoruz ve muz ithalatında önemli kısıtlamalar var. En üstten biliyorsunuz vergilendirme yapılıyor. Eskiden Alanya, Gazipaşa, Anamur vardı. Şimdi Manavgat ön plana çıkmaya başladı, hatta Serik tarafında diğer yerlerde de seralarda muz üretimi başladı. Eskiden sadece yüzde 20'sini üretebiliyorduk. Şimdi bu yüzde 50'yi geçti. Yüzde 60'da doğru gidiyor." diye konuştu.

"Babamızın çiftliğinde büyüdük, çiftçi çocuğuyuz"

Türkiye'de avokado, mango, papaya gibi tropikal meyvelerin üretiminin başladığına değinen Çavuşoğlu, bu ürünlerden bazılarını kendisinin de ürettiğini ifade etti.

Yurt dışına gittiğinde fidan getirdiğini ve bahçesine diktiğini anlatan Çavuşoğlu, "Mango pasiflora veya diğer tropikal meyveleri deniyoruz. Bir ağaçta 10-15 tane küçük küçük mango gördüm. Ankara'da fırsat bulursam hemen bahçeye gidiyorum. Sebze meyve yetiştiriyoruz. Neticede babamızın çiftliğinde büyüdük, çiftçi çocuğuyuz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın geleceğinin tarım olacağına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye pandemi sürecinde gıda güvenliği konusunda da başarılı bir sınav verdi. Gıda güvenliği konusunda hiç sıkıntı olmadı. Ramazan da gelince bir arz talepte artış oluyor. Aracı ile tüketici arasındaki mesafeyi kapatmak için çeşitli model üzerinde çalışıyoruz. Tarım geleceğimizin de sektörü. Muz konusunda neler yaptık gördük. Gerçekten turizm veya diğer sektörleri yapabiliriz ama İmkanımız varsa tarımdan vazgeçmeyelim. Devletimiz de tarıma destek veriyor. Bundan sonra da vermeye devam edecek."

"Pandeminin ne zaman biteceğine dair öngörü yok"

Pandeminin ne zaman biteceğinin öngörülemediğini bildiren Çavuşoğlu, bu konuda kimsenin net bir şey söyleyemediğini ifade etti.

Bu konuda tahminlerin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Devletimiz de bu öngörüler çerçevesinde alacağı tedbirler ve vereceği destekler için takvim belirledi. Koronavirüsün durumunu değerlendirilerek alınacak tedbirler ve destekler gözden geçirecektir. Devlet böylesi zor günlerde vatandaşın yanında olmak için vardır. Bu tedbirleri gün geldiğinde tekrar değerlendiririz. Talep olduğunda da yapıcı şekilde ele alırız. Zaten sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda hassasiyeti var." şeklinde konuştu.

Önümüzdeki günlerde seyahat edenler için sağlık sigortasının ön plana çıkacağını aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sağlık sigortasını ülkeler de isteyecek, seyahat edenler de isteyecek, acenteler de isteyecek. Sağlık sigortası olduktan sonra herhangi bir hastalık olursa bunun tedavisi olacaktır. Sağlık sigortası varsa her türlü tedaviyi kapsayacaktır. Geçmişte uçuş desteği verildi. Kriz dönemlerinde verildi. Bakanımız sektörden geldiği için yakından bu konuyu takip ediyor. Turizmcilerden gelecek bu talepler bakanımızca değerlendirilecek ve gündeme getirilecektir."

Kovid-19 sürecinde birçok ülkeye yardım yaptıklarını anımsatan Çavuşoğlu, " Los Angeles'ta görev yapan arkadaşım aradı. Çalıştığı hastaneye paketler içinde Türkiye'nin yaptığı yardımlar geldiğini ve herkesin Türkiye'yi konuştuğunu, bundan da büyük gurur duyduğunu söyledi. Pandemiden fakir ülkeler çok fazla etkilendi ancak kimin zengin kimin fakir olduğu çok da önemli olmadı. Kimin sağlık sistemi güçlü, kim hazır, kim zamanında tedbirleri aldı, öngörülü davrandı ortaya çıktı. İnsani konularla siyaseti karıştırmamak lazım. Türkiye böylesi bir dönemde ilişkilerinde soğukluk yaşadığı ülkelere bile 'Bunla ilişkilerimiz kötü, görmezden gelelim.' demedi. Bu bize yakışmazdı zaten." değerlendirmesinde bulundu.

"Hizmet için siyaset yapıyoruz"

Çavuşoğlu, "Antalya ve Alanya bağlantınızı sürdürüyorsunuz, son yerel seçimde Antalya'da büyükşehir belediye başkanı değişti. Başkan Muhittin Böcek ile aranız nasıl? Menderes Türel'den sonra neler değişti?" şeklindeki soruya 16 yıldır Antalya milletvekilliği yaptığını, bunun onurlu olduğu kadar zor bir görev olduğunu kaydetti.

Antalya milletvekillerine birlik ve beraberlikleri nedeniyle mecliste gıpta ile bakıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Kıskançlık, fitne gibi olumsuz durumlara tevessül etmedik." dedi.

Diğer partilerin Antalya milletvekilleri ile de aralarında saygıya dayalı dostluk olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Antalya'da farklı partilerden belediye başkanları var. Hiçbir zaman ayrım yapmadım. Bize proje getiren, talepte bulunan herkesi destekledik. Belediyeler hizmet odaklı olmalı. Tabii bazı yerlerde devletle rekabet etmek istiyorlar, devlete kafa tutup alternatif yapılar oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun kimseye faydası yok. Kovid-19 döneminde Antalya Valiliği ve Büyükşehir güçlerini birleştirdi. Muhittin Böcek bizim ata dostumuz. Anavatan İlçe Başkanıyken kendisini tanıyorum. Konyaaltı Belediye Başkanıyken de biz kendisine her türlü desteği vermiştik. Talepleri olmuştu. Kendisine teşekkür ediyorduk. Hemen 'Muhittin Bey AK Parti'ye mi geçiyor? Mevlüt Bey niye teşekkür etti?' deniliyordu. İlla aynı partiden mi olmamız gerekiyor teşekkür etmek için."

Dostluk ve siyasetin başka olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Menderes Bey'in Antalya'ya büyük hizmetleri oldu ama bu hizmetlerin Muhittin Böcek döneminde olmadığını söylemek lazım. Partizanlık yapmıyorum, gerçekleri söylüyorum. Antalyalı da görüyor. Belediyecilik AK Parti'nin işi." diye konuştu.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (5) - Son Dakika

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