Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret - Son Dakika
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Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

03.10.2022 12:28
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a vardı.

Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yle bir araya gelmesi ve heyet üyelerinin mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yapacağı bildirildi.

Ziyaret sırasında ülkedeki seçimlerin bir an önce düzenlenmesi, bu çerçevede ihtiyaç duyulan hukuki altyapı çalışmalarına ilişkin gelişmeler, ikili ilişkiler ve Libya ile 2019'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği ile Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtıraları çerçevesinde sürdürülen iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, Libya'da istikrarın korunması, ulusal uzlaşı temelinde başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir an evvel gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların somut bir plan etrafında birleşmelerinin ziyaret gündeminde öncelikli yer taşıdığına işaret ediyor.

Heyetin, Trablus'un Tacura bölgesinde Trablus Büyükelçiliği yerleşkesinin inşası için Libya makamlarınca tahsis edilen araziyi de ziyaret etmesi öngörülüyor.

Trablus'ta temaslarının ardından heyetin akşam saatlerinde Ankara'ya dönmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret - Son Dakika
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