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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adıgeçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adıgeçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz" dedi. - ANKARA
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