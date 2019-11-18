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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adıgeçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adıgeçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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