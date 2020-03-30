Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın 4 vilayetinde ve çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın 4 vilayetinde ve çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde 29 Mart Pazar günü düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırılarını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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