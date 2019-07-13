Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan, KKTC'nin işbirliği önerisine destek
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, KKTC'nin işbirliği önerisine destek

2 saat önce

DIŞİLERİ Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumuhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla...

Dışişleri Bakanlığı'ndan, KKTC'nin işbirliği önerisine destek, System.String[]
DIŞİLERİ Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumuhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı işbirliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğunun öğrenildiğini, bunu memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önerinin, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, Ada'nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil, işbirliği yapmalarını ve bu kaynaklardan eşzamanlı olarak birlikte yararlanmalarını öngördüğüne vurgu yapıldı. Açıklamada, "Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meselenin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır. Bu nedenle BM ve AB dahil, ilgili tüm taraflara ve özellikle garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, söz konusu işbirliği önerisine destek vermeleri ve Ada'daki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.
Açıklamada, "Ülkemizin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı haklarının yanı sıra Kıbrıs Türklerinin Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır. Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin söz konusu hakları garanti altına alınıncaya kadar, bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.


- Ankara
Birleşmiş Milletler, Mustafa Akıncı, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:12 Kaynak: DHA
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