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Dışişleri Bakanlığı: "Norveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın en ağır şekilde kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Kristiansand şehrinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın en ağır şekilde kınadığını açıkladı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Son dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve cami saldırılarının artmasından derin kaygı duyuyoruz. İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir.


Irkçı ve aşırı sağcı söylemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla bu eğilimleri körükleyen siyasetçiler esasen bu tür dine hakaret içeren saldırıların da ideolojik altyapısını oluşturmaktadır. Bu saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için tehdit oluşturmaktadır. Bütün dünyayı tehdit eden bu virüsü tamamen temizlemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması yönündeki çağrımızı bu vesileyle tekrar ediyoruz. 'Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele' başlıklı BM kararının tüm üye ülkelerce uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir" denildi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
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