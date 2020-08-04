Dışişleri Bakanlığı: "PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri" nin Yaptığı...
Dışişleri Bakanlığı: "PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri" nin Yaptığı Duyurulan Petrol Anlaşması )ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek...
Dışişleri Bakanlığı: "PKK/ YPG Terör Örgütü Güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri" nin Yaptığı Duyurulan Petrol Anlaşması )ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:58
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı: 'PKK/YPG Terör Örgütü Güdümündeki 'Suriye Demokratik Güçleri' nin Yaptığı... - Son Dakika
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