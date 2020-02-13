Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Esed rejimi parlamentosuna "sözde soykırım" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Esed rejimi parlamentosuna 'sözde soykırım' tepkisi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Esed rejimi parlamentosuna "sözde soykırım" tepkisi Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'de Beşşar Esed rejimi parlamentosunun 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Esed rejimi parlamentosuna

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'de Beşşar Esed rejimi parlamentosunun 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı.

Aksoy, söz konusu karara ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Suriye rejimi parlamentosunda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır." ifadesini kullandı.

Esed rejiminin neden olduğu insani dramın devam ettiğine ve tarihin en vahim felaketlerinden birinin Türkiye'nin sınırında yaşandığına dikkati çeken Aksoy, "Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:06 Kaynak: AA
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