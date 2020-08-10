Dışişleri Bakanlığından Ermenistan makamlarının Sevr açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından Ermenistan makamlarının Sevr açıklamalarına tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Sevr Antlaşması'nı gündeme getirmesine yönelik, "Azerbaycan topraklarında yıllardır gayrimeşru bir işgal sürdüren Ermenistan, bölgesel barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engeldir.

Dışişleri Bakanlığından Ermenistan makamlarının Sevr açıklamalarına tepki Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Sevr Antlaşması'nı gündeme getirmesine yönelik, "Azerbaycan topraklarında yıllardır gayrimeşru bir işgal sürdüren Ermenistan, bölgesel barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engeldir. Ermenistan makamlarının saldırgan milliyetçi politikaları terk ederek akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir." açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Sevr Antlaşması'nın 100'üncü yılı bahanesiyle Ermenistan makamlarınca yapılan açıklamalara karşılık bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı sonunda vatanımızı parçalayarak, bağımsızlık ve egemenliğimizi sona erdirmeyi amaçlayan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması, işgal ve imha planlarının hayasızca ortaya konduğu bir ibret vesikasıdır." ifadeleri yer aldı.

Türk milletinin kahramanca yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde imzaladığı Lozan Barış Antlaşması ile Sevr'i yırtıp, "tarihin çöplüğüne attığı" kaydedilen açıklamada, "Tarihten ders yerine husumet çıkaranların, aradan geçen bir asıra rağmen, bu belgeden medet ummaları şaşırtıcı değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk milletinin Anadolu'yu işgal etme cüretinde bulunanlara verdiği ders ile emperyalizme vurduğu ağır darbenin, tarih kitaplarında "ders" olarak okutulduğu belirtilirken, bu şanlı mücadelenin diğer mazlum milletlere de örnek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bugün kendi halkını bile beslemekten aciz bir yönetimin 100 yıl sonra Türk milletinin yırtıp attığı Sevr'i gündeme getirmeye cüret etmesi abesle iştigaldir. Böyle sinsi emellere kapılanların Türkiye'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve bekasını sürdürme kararlılığı karşısında heveslerinin kursaklarında kalacaklarını iyi bilmeleri gerekir. Azerbaycan topraklarında yıllardır gayrimeşru bir işgal sürdüren Ermenistan bölgesel barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engeldir. Ermenistan makamlarının saldırgan milliyetçi politikaları terk ederek akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir."

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 21:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından Ermenistan makamlarının Sevr açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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