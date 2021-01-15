Dışişleri Bakanlığından Mali'de düzenlenen terör saldırısına kınama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Timbuktu bölgesinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) yönelik terör saldırısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Mali'nin Timbuktu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) görevli Fildişi Sahili'nden dört askerin hayatını kaybettiği ve beş askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Fildişi Halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)